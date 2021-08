Salzgitter-Bad: Verfolgungsjagd zwischen Polizei und Betrunkenem

Ein alkoholisierter Transporterfahrer hat sich am frühen Samstagmorgen in Salzgitter-Bad eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. (Symbolbild)

Eine Polizeistreife ist am frühen Samstagmorgen auf einen weißen Transporter aufmerksam geworden, der gegen 6 Uhr auf der Braunschweiger Straße/B 248 in Salzgitter-Bad von einem Gaststätten-Parkplatz los fuhr. Auf die Anhaltesignale der Beamten, so die weitere Mitteilung, reagierte der Fahrer jedoch nicht. Stattdessen erhöhte er das Tempo und fuhr in Richtung Norden, wobei er verschiedene Verkehrsvorschriften missachtete.

Verfolgungsjagd in Salzgitter-Bad: Fahrer hat 2,71 Promille, Beifahrer festgenommen

Die Polizei heftete sich an die Fersen des Transporters. Dieser beschädigte während der Verfolgungsjagd zwei am Straßenrand geparkte Autos, heißt es dazu. Nach einiger Zeit fuhren sich die Flüchtigen – ein 25-jähriger Fahrer und sein ein Jahr älterer Beifahrer – schließlich in einem Waldweg fest. Beim Jüngeren stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 2,71 Promille fest, beim Begleiter (gleichzeitig der Halter des Transporters) 2,21.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Letzterer wurde laut Bericht wegen „aggressiven Verhaltens“ gegenüber den Beamten in Gewahrsam genommen. Beim Fahrer ordneten sie überdies eine Blutentnahme an. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Der bei den Vorkommnissen entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 3000 Euro geschätzt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de