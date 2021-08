Unbekannte stehlen Salzgitteranerin beim Telefonieren Handy

Während eines Telefonats ist einer 73-Jährigen auf dem Hasenspringweg das Mobiltelefon gestohlen worden. Die Tatzeit war nach Polizeiangaben von Donnerstag bereits am Sonntag gegen 18.15 Uhr. Der Unbekannte sei in Begleitung eines weiteren Tatverdächtigen in Richtung der Crammwiese und schließlich weiter in Richtung der Beekgärten geflüchtet, habe eine Zeugin beobachtet. Das Telefon befand sich demnach in einer Schutzhülle, in der die Seniorin noch 150 Euro hinterlegt hatte.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit gelber Aufschrift und dunkler Jogginghose, kurze, mittelblonde Haare, jüngeres Aussehen. 2. Tatverdächtiger: etwa 1,60 Meter groß, weißes

T-Shirt, kurze, dunkle Haare, jüngeres Aussehen.

Ein 68-Jähriger habe das Telefon gefunden und der Polizei übergeben. Es habe nur ein geringer Geldbetrag gefehlt. Weitere Zeugenhinweise: (05341) 8250.

Unbekannte stehlen PKW am Meisenweg

Ein schwarzer PKW Mazda CX-5 ist vor einem Wohnhaus am Meisenweg gestohlen worden. Tatzeit: zwischen Dienstag, 21.15 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr. Den Schaden gibt die Polizei mit mindestens

25.000 Euro an. Um Hinweise wird gebeten: (05341) 18970.

Beim Abbiegen von der Straße Hackenbeek auf die Kanalstraße hat ein 44-jähriger Autofahrer in Hallendorf laut Polizei offensichtlich ein Kleinkraftrad übersehen. Dieses sei auf der Kanalstraße aus Richtung Lebenstedt unterwegs gewesen. Der 28-jährige Fahrer sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Schaden: etwa 500 Euro.

