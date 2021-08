Mann würgt und schlägt 33-Jährige in Salzgitter

Lebenstedt. Zur gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am Sonntag auf dem Otto-Hahn-Ring in Salzgitter. Ein Mann hat eine 33-Jährige gewürgt.

Nach einer gemeinsamen Feier bei Freunden sind eine Frau und ein Mann am Sonntag gegen 4.50 Uhr auf dem Otto-Hahn-Ring aneinandergeraten. Der erheblich alkoholisierte

38-Jährige habe seine ehemalige Lebenspartnerin (33) zu Boden gedrückt und sie durch Schläge und Würgen verletzt. Erst die Polizei habe beide trennen können. Das Opfer wurde laut Polizei im Gesichts- und Halsbereich verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und eine Blutprobe entnommen worden. Er sei wegen der Alkoholisierung in Gewahrsam gekommen.

Einbrecher kommen, während die Bewohner schlafen

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung eingestiegen. Sie entwendeten laut Polizei außer Bargeld auch eine Uhr. Die Bewohner hätten zur Tatzeit geschlafen und den Vorfall erst nach dem Erwachen am Morgen bemerkt.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch am Pfarrhaus der evangelischen Freikirche am Hans-Böckler-Ring haben sich laut Polizei Einbrecher zu schaffen gemacht. Entdeckt worden sei dies am Freitagnachmittag. Dabei müssen der oder die Täter versucht haben, sich über die Dachluken Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, heißt es. Die Tatzeit sei nicht genau eingrenzbar – sie liege aber auf jeden Fall in der vergangenen Woche.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich unter (05341) 18970 an die Polizei Salzgitter zu wenden.

82-Jähriger begeht Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag kurz nach 11 Uhr am Hüttenring. Dort habe ein 70-Jähriger beobachtet, wie ein Mann beim Einsteigen in ein Auto die Fahrzeugtür gegen seinen PKW „gerammt“ habe. Der 82-jährige Beschuldigte habe sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Im Gegenteil: Er habe einfach wegfahren wollen. Daraufhin habe der Zeuge versucht, den Beschuldigten am Wegfahren zu hindern, habe ihn aber nicht mehr aufhalten können.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung habe den 82-Jährigen später dann gestellt. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort sei eingeleitet worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de