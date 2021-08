Unfall ohne Unfallort: Polizei Salzgitter hofft auf Hinweise

Die Polizei sucht nach einer Trunkenheitsfahrt mit einem PKW einen möglichen Unfallort im Bereich Salzgitter-Bad. Demnach war einer Zeugin am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Straße Am Salgenteich ein stark alkoholisierter Mann aufgefallen. Dieser sei später mit einem grauen VW Golf in „Schlangenlinien“ und mit einem platten Reifen über die Straße Hinter dem Salze und Am Salgenteich in Richtung Lange Wanne gefahren. Eine Fahndung der Polizei war zunächst erfolglos.

Allerdings stießen die Beamten gegen 21.30 Uhr auf den PKW im Rahmen eines anderen Einsatzes. Er war auf der Straße Sandbrink geparkt. Hier sei auch der mutmaßliche Fahrer angetroffen worden. Eine Blutprobe sei angeordnet, der Führerschein sichergestellt worden. Am Auto sei erheblicher Schaden vorne links entstanden. Hinweise: (05341) 8250.

Einbuch in ein Schulgebäude in Lebenstedt

Unbekannte sind in ein Schulgebäude auf der Straße An der Windmühle eingebrochen. Tatzeit war laut Polizei zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr. Ein Tor zum Innenhof sei aufgebrochen, zwei Fensterscheiben eingeschlagen und ein weiteres Fenster aufgebrochen worden. Ob der oder die Täter in das Gebäude gelangt seien, sei ungeklärt. Entwendet worden sei nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Autofahrer übersieht Vorfahrt in Lebenstedt

Einen weiteren Einsatz hatte die Polizei Salzgitter bei einem Unfall leicht am Mittwoch gegen

22.10 Uhr, als ein 36-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Demnach übersah ein 46-jähriger Autofahrer beim Einfahren von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Neißestraße den Radler, der laut Polizei Vorfahrt hatte.

