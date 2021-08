Baddeckenstedt. Nachdem ein Senior mit seinem Wagen auf einen vor ihm haltenden PKW aufgefahren ist, gab es auf der B 6 in Baddeckenstedt eine Kettenreaktion.

Der Rettungsdienst hat zwei Unfallbeteiligte in Krankenhäuser gebracht.

Kettenreaktion: 84-Jähriger löst Unfall in Baddeckenstedt aus

Zu einem Unfall mit drei leicht verletzten Autofahrern kam es am Mittwoch gegen 16.10 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Baddeckenstedt. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Goslar fahrender 84-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Auto einer 42-Jährigen. Der Senior sei mit seinem PKW „nahezu ungebremst“ aufgefahren.

Auto wird aufgeschoben durch den Aufprall

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto der 42-Jährigen auf das davor befindliche, ebenfalls haltende Auto eines 26-Jährigen aufgeschoben worden. Dieses sei wiederum auf den vor einer Rot zeigenden Ampel haltenden Sattelzug eines 48-jährigen Fahrers aufgeschoben worden.

Zwei Personen kommen in Krankenhäuser

Der vermeintliche Unfallverursacher sowie die 42-jährige Autofahrerin kamen laut Polizei mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Der 26-jährige Autofahrer sei an Ort und Stelle behandelt worden.

An den drei beteiligten Autos entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Sie seien abgeschleppt worden. Die Bundesstraße sei teilweise gesperrt gewesen.

