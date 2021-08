Othfresen. Wieder einmal sorgt illegal abgeladener Müll für Ärger. Dieses Mal entdeckten Landwirte den Müllhaufen in der Feldmark bei Heißum.

Der illegal abgeladene Müll in der Feldmark bei Heißum sorgt für Verdruss.

Polizei sucht Zeugen Unbekannte entsorgen illegal Müll in der Feldmark bei Heißum

Zerbrochene Blumentöpfe aus Ton, leere Plastiksäcke für Blumenerde, das Rad einer Schubkarre, ein Kartoffelnetz, ein rosa Wäschekorb, mehrere Betonteile und weiterer Müll in blauen Abfallsäcken… Wieder einmal sorgt illegal abgeladener Müll in der Feldmark für Verdruss.

Der Müll ist vermutlich in der Nacht abgelegt worden

Entdeckt wurde der Unrat auf dem Verbindungsweg zwischen Othfresen und Dörnten, am Pumpenhaus bei Heißum. Das ganze Wochenende und auch am Montag waren dort Landwirte tagsüber im Ernteeinsatz. Sie hatten den über Nacht abgelegten Müll entdeckt und der Polizei gemeldet.

„Der Zeitraum, in dem der Unrat dort abgelegt wurde, kann so zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eng eingegrenzt werden“, betonte der Liebenburger Dienststellenleiter, Gunter Pramann. „Irgendwie, so scheint es, wurde offenbar eine Gartenlaube entrümpelt“, sagt er.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Die Anfahrt dieser Müllmengen müsse mit einem PKW mit Anhänger, zumindest aber mit einem Kombi erfolgt sein, so die Vermutungen. Die Ordnungswidrigkeit solle angezeigt werden. Nun setze die Polizei auf mögliche Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Feldmark beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Liebenburg direkt oder unter (05346) 946800 entgegen.

