Kultur in Salzgitter Idee für Kulturfestival: Kann Salzgitter auch „italienisch“?

Eine Idee für Salzgitter? Beim mehrwöchigen Kulturfestival „Arte Kunst Val Taro“ – hier ein Bild vom Auftaktabend in Bedonia – haben Künstler Plätze und freie Räume im italienischen Taro-Tal bespielt.

Salzgitter. Der Lichtenberger Matthias Ritter will das Konzept in seine Heimat bringen. Was sagen die OB-Kandidaten und Kulturschaffende selbst dazu?