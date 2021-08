Salzgitter. Ein Ehepaar hat Glück und verhindert den Zusammenprall mit einem Baum. Später findet die Polizei den 35-jährigen Flüchtigen in Gebhardshagen.

Polizei in Salzgitter

Polizei in Salzgitter Autofahrer drängt anderen Wagen bei Lichtenberg von der Straße

Streit auf der Straße: Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr gerieten ein 63-jähriger Mann, seine 64-jährige Ehefrau und ein 35-Jähriger wegen dessen Fahrweise in eine verbale Auseinandersetzung. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Paar anschließend auf der Landesstraße 474 aus Lichtenberg in Richtung Osterlinde, als der 35-jährige Salzgitteraner mit seinem Auto links neben dem Wagen auftauchte und den Pkw des Paares zur Seite drängte.

Der 63-Jährige habe einen Zusammenstoß mit einem Baum am Straßenrand nur durch Gegenlenken vermeiden können, berichtet die Polizei weiter. Der nunmehr Beschuldigte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei erwischt den Mann wenige Stunden später – mit 2,34 Promille am Steuer

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, traf den Mann aber zunächst nicht am Auto an. Dafür wenig später: Um 23 Uhr stoppte eine Streife ihn er auf dem Weg nach Gebhardshagen. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,34 Promille aus – die Beamten nahmen den Mann nach einer Blutprobe mit auf die Wache. Die Polizei leitete „diverse Strafverfahren“ ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de