Festival „Kunst Arte Val Taro“ Salzgitteraner leistet Kulturhilfe in italienischer Wahlheimat

Matthias Ritter und seine italienische Frau Bianca Maria Rizzi in Bedonia: Um hier etwas gegen den Stillstand zu tun, haben die beiden nun viel Organisationsgeschick bewiesen.

Salzgitter/Bedonia. Matthias Ritter hat mit seiner Frau in Bedonia das Festival „Arte Kunst Val Taro“ ins Leben gerufen. So soll auch Tourismus in die Region kommen.