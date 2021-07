Langelsheim. Der 70-Jährige übersah an einer Kreuzung einen Kraftradfahrer aus Hildesheim. Dieser wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfälle Salzgitteraner baut Unfall in Langelsheim

Ein Salzgitteraner hat am Freitag, 30. Juli, gegen 13.35 Uhr in Langelsheim einen Unfall verursacht. Der 70-jährige Salzgitteraner war laut Polizei mit seinem Mazda unterwegs und hat beim Abbiegen auf der Europakreuzung einen entgegenkommenden 43-jährigen Kraftradfahrer übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen.

Schaden in Höhe von 7000 Euro

Bei dem Unfall wurde der Kraftradfahrer aus Hildesheim verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro.

