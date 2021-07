Vor einem der großen Auflieger, der mit Spendengut in das Katastrophengebiet gebracht werden soll (von links): Frank Kraft, Geschäftsführer des Kanguroom in Bad Harzburg, Jochen Schrader, juristischer Mitarbeiter der Altan Immobiliengesellschaft, Katrin Kuppa, Geschäftsführerin des Hally Gally, und Thorben Schrader, Auszubildender bei der Logistik XXL Gruppe in Braunschweig.