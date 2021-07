38-Jähriger stoppt Geisterfahrer auf Nord-Süd-Straße Salder

Salzgitter. An einem Waldfußweg in Heerte haben Unbekannte unerlaubt Müll entsorgt. Der Haufen ist laut Polizei mehrere Quadratmeter groß.

Dank eines Zeugenhinweises ist die Polizei auf einen mehrere Quadratmeter großen Müllhaufen am Kleinen Heerter Weg in Heerte aufmerksam geworden. Am dortigen Waldfußweg sei der Müll zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, abgelegt worden. Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass es sich hierbei auch um Asbest handeln könnte. Der Müllhaufen sei mit einer blauen Plastikplane abgedeckt gewesen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass für den Transport ein Kraftfahrzeug, eventuell mit Anhänger, benutzt wurde, heißt es. Hinweise: (05341) 18970.

Unfallopfer stoppt vermeintlichen Verursacher an Kreuzung

Auf der Nord-Süd-Straße in Salder hat die Polizei am Sonntag gegen 21 Uhr den 32-jährigen Fahrer eines PKW als sogenannten Geisterfahrer Richtung Lebenstedt aus dem Verkehr gezogen. An der Kreuzung Nord-Süd-Straße/L 636 sei es zur leichten Berührung mit einem anderen PKW gekommen. Der Mann sei aber einfach weiter Richtung Salder gefahren. An der Kreuzung Gerichtsweg/Vor dem Dorfe habe der 38-jährige Unfallgeschädigte ihn jedoch stoppen können, so die Polizei. Eine Atemalkoholmessung habe 2,1 Promille ergeben. Zudem sei der Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch bestehe der Verdacht, dass der Wagen gestohlen worden sei. Unfallschaden: etwa 500 Euro.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte brechen in Hallendorfer Parzelle ein

Unbekannte haben eine Parzelle am Hackenbeek in Hallendorf aufgebrochen. Die Tatzeit gibt die Polizei wie folgt an: zwischen Samstag, 10. Juli, 10 Uhr, und Samstag, 17. Juli, 10 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter gewaltsam in einen Schuppen einer Parzelle ein und erbeuteten insbesondere Gartengeräte. Hierbei entstand ein Schaden von etwa

1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Thiede unter (05341) 941730.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de