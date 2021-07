Rollenbilder in Salder: Wie Kunst die eigenen hinterfragt

Die Besucher kommen verändert heraus. Mit jenen Rollenbildern im Kopf, die die Ausstellung vermittelt und eigene hinterfragt. Mit dem Titel „Rollenbilder“ setzen die Städtischen Kunstsammlungen Museum Schloss Salder das Ausstellungsformat „Erinnerung der Arbeit“ fort. Gezeigt werden die Bilder, Fotos und Performances im Obergeschoss des ehemaligen Kuhstalls noch bis 8. August.

Seit 1985 kauft die Stadt Kunstwerke

Seit 1985 kauft die Stadt Salzgitter Kunstwerke des 20. Jahrhunderts und zeitgenössischer Kunst zum Thema Arbeit. „Das ist einzigartig in Deutschland“, sagt Stephanie Borrmann, Leiterin der Städtischen Kunstsammlungen. Nach längerer Pause wurden in diesem Jahr vier neue Arbeiten speziell unter dem Aspekt „Rollenbilder“ hinzugefügt. Es sind Arbeiten von Beate Haupt, Katrin Ribbe und Birgit Streicher. Borrmann: „Eine weitere Arbeit wurde eigens für Salzgitter von den Künstlerinnen Mareike Hentschel, Lucie Ortmann, Katrin Ribbe und von Demain Wohler neu konzipiert und für unseren Ausstellungsraum entworfen.“ Thema: „Aufstand aus der Küche“. Per Video werden Performances zum Thema „Alphabet der Arbeit“ gezeigt. Die Besucher können Arbeitszeitrechnerzettel ausfüllen, mit Angaben zu Wochenstunden für verschiedene Hausarbeiten – beispielsweise Putzen, Einkaufen, Kochen oder Kinderbetreuung. Auf einer Wäscheleine finden sie genauso Platz wie 496 gebrauchte Geschirrtücher aus Oberhausener Haushalten.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Aggressiver“ Charakter einer Zeichnung

Rollenbilder, das sind auch die immer noch vorhandenen Rollenzuordnungen von Frau und Mann. In der Ausstellung werden die Besucher konfrontiert mit dem „aggressiven“ Charakter der Zeichnung „Was Hänschen nicht lernt“ (Mann mit Kind) von Klaus Vogelsang im Gegensatz zum „lieblichen“ Aquarell einer Mutter mit Kind von Richard Hamilton. Der Lithografie „Die Herren der Welt“ von Georg Scholz steht der Holzschnitt „Demonstrierende Frauen“ von Eva Schulze-Knabe gegenüber. Auf einer weißen Filzteppichinstallation von Joanna Schulte mit dem Schriftzug „A women’s work is never done“ führt der Weg an Fotografien von Birgit Streicher mit dem Titel „All about Eve“ entlang. Den intensiven Ausdruck der Frauengesichter hebt die Künstlerin hervor, indem alle Frauen ein weißes Kopftuch und schwarze Kleidung tragen.

Bewusstsein für Rollenbilder und deren Konsequenzen entwickeln

Borrmann: „Es ist wichtig, ein Bewusstsein für Rollenbilder und deren Konsequenzen zu entwickeln und den Mut zu haben, diese zu hinterfragen. Die Ausstellung spürt diesem komplexen Feld nach.“ So sei der Betrachter beim Gang durch die Ausstellung auch mit seinen eigenen Rollenbildern im Kopf konfrontiert.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr. Führungen nach Anmeldung sonntags ab 11 Uhr: (05341) 8394613.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de