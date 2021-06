Selbstständigkeit „PC-Doc“ zieht Geschäft in Salzgitter-Bad neu auf

Holger Kasseck aus Salzgitter-Bad repariert die Computer seiner Kunden. Der „PC-Doc“ ist mobil unterwegs und bietet einen Vor-Ort-Service an.

