Unbekannte zünden Container in Lebenstedt an

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in Lebenstedt, Am Flachen Meer, am Mittwoch, 21. April, kurz nach 22 Uhr den Inhalt eines Kunststoffcontainers in Brand gesetzt. Der für Kunststoffmüll ausgelegte Behälter stand mehrere Meter entfernt von einem Mehrfamilienhaus, so die Polizei weiter. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter war zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es entstand sei Schaden in niedriger dreistelliger Höhe entstanden. Hinweise zu den Verursachern an die Polizei Salzgitter, (05341) 18970.

