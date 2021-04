Kinder erleben viel beim „talentCAMPus“ in Salzgitter

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, machten 18 Mädchen und Jungen zwischen 9 und 15 Jahren begeistert mit.

„Das Dozententeam hat sich dafür im Vorfeld abgestimmt und die Aufgaben entsprechend vorbereitet. Die Kinder und Jugendlichen schalteten sich täglich digital dazu und erhielten ihre Aufgaben, die sie dann in Eigenregie umsetzten“, heißt es in der Mitteilung weiter. So seien die Kinder an einem Tag hinaus gegangen, um Insekten aus der Nähe zu betrachten und zu beobachten.

Die Kinder tauschten sich digital aus

Über ihre Eindrücke hätten sie sich später digital ausgetauscht, um dann noch einige Informationen rund um die Aufgaben von Insekten im Ökosystem und die Erderwärmung zu erhalten. Auch im Internet sei dazu recherchiert worden. Mit Hilfe von Collagen und verschiedenen Zeichentechniken hätten die Kinder und Jugendlichen zudem ihr eigenes Schwarzer-Peter-Kartenspiel und aus Steinen „Tic-Tac-Toe-Spiele“ erstellt.

Und alle hätten engagiert mitgemacht: Die Aufgaben hätten die Kinder kreativ und abwechslungsreich erfüllt, diszipliniert hätten sie sich an die zeitlichen Vorgaben gehalten und über den digitalen Austausch mit Gleichgesinnten gefreut.

Einige haben sich schon für die Folgeveranstaltungen angemeldet

Einige hätten so großen Spaß an diesem Ferienprogramm gehabt, dass sie sich gleich für den „talentCAMPus“ in den Sommer- und Herbstferien angemeldet hätten.

Weitere Informationen zum „talentCAMPus“ und den Projekten sind auf der VHS-Internetseite www.vhs-salzgitter.de nachzulesen oder können unter (05341) 839-2203 oder per E-Mail an die Adresse manuela.sieker@stadt.salzgitter.de nachgefragt werden.

red