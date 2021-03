Corona in Salzgitter: Inzidenz steigt wieder auf über 200

Eine Corona-Impfung wird vorbereitet: In Salzgitter ist die 7-Tage-Inzidenz am Samstag wieder auf einen Wert von über 200 gestiegen. (Symbolbild)

Salzgitter. Nachdem der Wert zuletzt drei Tage unter der Marke gelegen hatte, beträgt er am Samstag 219,6. Salzgitter bleibt so weiter „Spitze“ in Niedersachsen.