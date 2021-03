Diebstahl, Einbruch, Zündelei – Salzgitteraner Polizei ermittelt

Mehrere Delikte haben sich in den vergangenen Tagen in Salzgitter zugetragen. Nun berichtet die Polizei.

Im Salzgitteraner Stadtgebiet hat es in den vergangenen Tagen mehrere Delikte gegeben, über die die Polizei nun berichtet. So verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, Zugang zu einem Materiallager auf dem Waldfriedhof in Salzgitter-Bad. Anschließend versuchten die Täter, in ein Gebäude auf dem Friedhofsgelände zu gelangen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Unbekannter bricht in Schuppen auf Kleingartenparzelle ein

Zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, betrat ein Unbekannter unbefugt eine Kleingartenparzelle in der Dieselstraße in Salzgitter-Bad. Dort hebelte und trat der Täter die Tür zu einem Schuppen ein. Ob etwas entwendet worden ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei leitete auch hier ein Ermittlungsverfahren ein.

Keinen Führerschein – Polizei erwischt Autofahrerin

Bei einer Verkehrskontrolle in der Reppnerschen Straße in Lebenstedt hat die Polizei am späten Mittwochabend eine 33-jährige Autofahrerin gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau keinen Führerschein hat. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Zündeleien im Gebhardshagener Platanenweg

Im Gebhardshagener Plantagenweg zündeten am Donnerstag zwischen Mitternacht und 1 Uhr bislang Unbekannte diverse Gegenstände an. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise an die Polizei zu den noch nicht aufgeklärten Taten: (05341) 18970. red