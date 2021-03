Hier gibt es in Salzgitter Schnelltest-Einrichtungen

Bürgerinnen und Bürger können sich einmal pro Woche kostenlos mit einem Schnelltest auf Covid-19 testen lassen. Das Gesundheitsamt hat zahlreiche Einrichtungen benannt, wo dies ab sofort in Salzgitter möglich ist. Diese Liste wird auf der Internetseite der Stadt Salzgitter unter www.salzgitter.de/schnelltests ständig aktualisiert.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Übersicht der Einrichtungen: Alte Apotheke Björn Westphal, Frankfurter Straße 56; Annen-Apotheke am Klinikum, Kattowitzer Str. 191a; Apotheke am Eikel, Helenenstraße 68/70; Apotheke am Fredenberg, Gaußstraße 26; Apotheke Am Kreisel, Heckenstraße 10; Apotheke am Schützenplatz, Schützenplatz 1; Apotheke im CityCarree, Albert-Schweitzer-Straße 1; Apotheke im Fischzug, Fischzug 7; Apotheke zu den 3 Rosen, Neißestraße 6; Easy-Apotheke City Lebenstedt, In den Blumentriften 2; Fortuna-Apotheke, Schäferwiese 15; Glückauf-Apotheke, Hardeweg 36; Greif-Apotheke, Friedrich-Ebert-Straße 49; Heilkräuter-Apotheke, Breite Straße 2a; Hütten-Apotheke, Ilschenberg 1; Kranich-Apotheke, Mammutring 5; Land-Apotheke, Harzstraße 35; Linden-Apotheke, Am Sternkamp 4; Löwen-Apotheke, Wiesenstraße 7; Malteser-Apotheke, Bohlweg 61-63; Paracelsus-Apotheke, Chemnitzer Straße 78; Petri-Apotheke, In den Blumentriften 15; Punkt-Apotheke, Schützenplatz 5a; Rats-Apotheke, Chemnitzer Straße 10; Ritter-Apotheke, Burgbergstraße 19; Samariter-Apotheke, Sonnenbergweg 2; Schloß-Apotheke, Goslarsche Straße 50; Sievers’sche Apotheke, Bohlweg 6; Sonnen-Apotheke, Berliner Straße 151; Südstern-Apotheke, Am Schölkegraben 38; Testzentrum: „SAN-Aktiv“ (Im Klinikum Salzgitter), Kattowitzer Straße 191.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Bürgerinnen und Bürger, die sich testen lassen möchten, sollten vorher Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen.

Das Coronavirus in Salzgitter und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Salzgitter und in unserer Region: Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

red