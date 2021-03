A7: Salzgitteraner LKW-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger LKW-Fahrer aus Salzgitter ist am Dienstag um 15.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 tödlich verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Salzgitteraner an einem Stauende zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd auf einen anderen Sattelzug auf, der am Stauende stand, und schob diesen auf zwei weitere davorstehende Sattelzüge, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, sein 39-jähriger Beifahrer aus Offenbach wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Hannoveraner Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn wurde gesperrt

Der aus Gütersloh stammende 67-jährige Fahrer des zweiten LKW erlitt leichte Verletzungen. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen LKW blieben unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Hannover musste gesperrt werden. Für die 30-minütige Dauer des Einsatzes eines Rettungshubschraubers wurde auch die Fahrbahn in Richtung Kassel gesperrt. Die polizeiliche Unfallaufnahme war gegen 18.30 Uhr beendet. Die Bergung dauerte am Dienstagabend noch an Sowohl das Fahrzeug des 58-Jährigen als auch das Fahrzeug des 67-Jährigen mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Dies nahm am Abend einige Zeit in Anspruch.

red