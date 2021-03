Angebliche Polizistin kommt bei Salzgitteranerin nicht zum Ziel

Erneut hat sich eine Unbekannte am Telefon als angebliche Polizistin ausgegeben. Der Anruf richtete sich laut Polizei am Dienstag gegen 20.35 Uhr an eine 77-Jährige aus Lesse. In dem Gespräch habe sich die Frau nach den Personalien der Seniorin erkundigt.

Seniorin beendete Gespräch, weil sie Zweifel hatte

Die 77-Jährige habe das Gespräch aber direkt beendet, als sie Zweifel bekommen habe. Die Polizei ermittele wegen versuchten Betruges. Sie warnt nochmals, am Telefon niemals persönliche Daten preiszugeben und auch keine Angaben zu Vermögensverhältnissen zu machen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red