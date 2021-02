Fuhen-Frauen beschenken Dorfbewohner in Binder

Seit 22 Jahren, am Samstag vor Rosenmontag, sind in dem kleinen Dorf Binder bei Baddeckenstedt die Fuhen-Frauen los. Sie ziehen kostümiert von Haus zu Haus, singen, tanzen und sammeln Geld für einen guten Dorf-Gemeinschaftszweck, wie es in einer Mitteilung heißt. Sie würden an vielen Türen bereits erwartet, denn es sei inzwischen eine Tradition. Doch diesmal entfiel der Umzug wegen der Pandemie.

Gruppe lässt sich eine Alternative einfallen

„Um der Tradition treu zu bleiben und den Dorfbewohnern trotzdem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hat sich die Gruppe etwas Besonders einfallen lassen: Es wurden Kleinigkeiten eingekauft, eingetütet und mit einem Brief versehen“, so die Fuhen-Frauen. Die Tüten seien an die Türen der Dorfbewohner gehängt worden. „Wenn wir nur einige Bewohner erfreuen, hat sich die Aktion gelohnt.“

red