Lebenstedt. Weil ein 34-Jähriger in einem Supermarkt keine Maske trug, wurde er ermahnt. Dann rastete er aus.

Masken-Streit eskaliert in Salzgitter

Ein Streit um die Maskenpflicht ist am Freitag Morgen in einem Supermarkt im „CityCarée“ in Lebenstedt eskaliert. Wie die Polizei berichtete, hatten dortige Mitarbeiter einen Kunden (34) angesprochen, der weder eine FFP2-Maske noch einen OP-Gesichtsschutz trug.

Streit eskalierte

Nach einem Streitgespräch rammte der Mann seinen Einkaufswagen derart gegen andere Vehikel, dass er beschädigt wurde. Den 34-Jährigen erwartet nun neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.