Nabu Salzgitter rät: Vögel unbedingt füttern!

Aufgrund des extremen Wintereinbruchs mit schweren Schneefällen am Wochenende und den anhaltenden Temperaturen im hohen Minusbereich weist der Nabu Salzgitter auf die Bedeutung der Winterfütterung für Vögel hin: „Die Winterfütterung wird von Jahr zu Jahr beliebter – seit Beginn der Corona-Pandemie hat es aber einen Schub gegeben, den wir nie für möglich gehalten hätten. Und das ist gut so“, wird Josefine Beims aus der Nabu-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen in einer Mitteilung zitiert.

Durch Fütterung gibt es direkte Naturerlebnisse

Dadurch fänden sehr viele Menschen direkten Zugang zum Naturerlebnis. „Auch Menschen, die weniger mobil sind und denen nur ein Blick in den Garten oder auf den Balkon bleibt, haben so die Möglichkeit, Natur zu erleben. Außerdem kann es helfen, Artenkenntnis zu vermitteln – auch an Kinder.“ Dabei wirbt die Naturschützerin jedoch dafür, Winterfütterung mit Sachverstand anzugehen – und Hygiene zu wahren. Massenfutterplätze seien nicht gut, weil sich dort Krankheitskeime ausbreiten könnten, insbesondere dann, wenn Vögel mit dem Kot anderer Vögel in Kontakt kämen oder gar hindurchlaufen könnten.

Am besten geeignet seien mehrere kleine Futterplätze – im Garten wie auf dem Balkon oder der Terrasse. Insbesondere hängende Futtersäulen, in denen Futter nachrutschen kann und vor Verschmutzung und Nässe geschützt ist, eigneten sich hervorragend. Futtergeräte könnten selbst gebaut oder im Fachhandel bezogen werden.

Futter darf nicht abgelaufen sein

Es sollte jedoch nur Futter verwendet werden, dessen Haltbarkeit noch gegeben sei, auf keinen Fall ranzige Fette oder Öle, und „nichts vom menschlichen Essenstisch“. Vor allem gesalzene Speisen könnten eine große Gefahr darstellen, mahnt der Nabu.

Zudem gebe es gut geeignete Futtergeräte speziell für Eichhörnchen: „Diese können von Eichhörnchen leicht geöffnet werden, wodurch sie Nüsse und andere Leckereien einem kleinen Kästchen entnehmen könnten. Einige Vogelarten, allen voran die Amsel, freuten sich zudem über in den Schnee gelegte Äpfel als willkommene Vitaminbomben in der kalten Jahreszeit.

Am Futterplatz könnten auch einige der Kandidaten beobachtet werden, denen bei der Wahl zum „Vogel des Jahres“ 2021 noch bis zum 19. März unter www.vogeldesjahres.de eine Stimme gegeben werden könne: Blaumeise, Haussperling, Amsel und Rotkehlchen gehören laut Nabu dazu.

red