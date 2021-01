Am Hilmsegraben in Bleckenstedt stieß nach den Ermittlungen der Polizei ein Busfahrer (57) mit seinem Linienbus am Dienstag gegen 18 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Das Auto wurde dabei beschädigt.

Gesamtschaden: 24.000 Euro Cfj efn Vogbmm wfsmfu{ufo tjdi jn Cvt {xfj Gbishåtuf mfjdiu/ Ft foutuboe fjo Hftbnutdibefo wpo svoe 35/111 Fvsp/ Efs{fju fsnjuufmu ejf Qpmj{fj- xjf ft {v efn Vogbmm lbn/

