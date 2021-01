Flammen schlagen aus Schornstein in Lebenstedt

Lebenstedt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer in einem Reihenhaus am Meisenweg löschen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Berufsfeuerwehr und Polizei sind am späten Samstagnachmittag zu einem Schornsteinbrand in einem Reihenhaus am Meisenweg in Lebenstedt gerufen worden.

Schornsteinbrand in Lebenstedt - Feuerwehr kann Flammen schnell löschen

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort aus dem Schornstein hochschlagende Flammen fest, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell eindämmen und schließlich löschen.

Die Bewohner überstanden den Zwischenfall ohne Verletzungen, heißt es weiter. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

