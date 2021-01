Hobby-DJ sorgt am Salzgittersee für Abwechslung im Corona-Trott

Wer ein bisschen Abwechslung vom trüben Corona-Alltag sucht, kann sich auf den Weg zur Reppnerschen Bucht an der Nordseite des Salzgittersees machen. Dort erklingen - und das bereits seit vergangenem März - regelmäßig musikalische Töne, die zum Verweilen und Mitschunkeln einladen. So auch am gestrigen Samstag.

Hinter der kurzweiligen Aktion steckt Detlef Meineke, Hobby-DJ und im Hauptberuf Abschleppunternehmer mit Sitz in Lichtenberg. „In der aktuellen Situation sind aber weitaus weniger Autos unterwegs, also passiert auch weniger und uns brechen die Aufträge weg“, erklärt der 65-Jährige. Nur daheim rumzusitzen sei aber nichts für ihn - also ist er seit fast einem Jahr mit DJ-Ausrüstung und guter Laune auf dem Regattaturm neben dem Café del Lago anzutreffen.

Salzgittersee: Freizeit-DJ Meineke spielt Schlager, Oldies und alle weiteren Musikwünsche

Immer an den Wochenenden nimmt Meineke dann, sofern ihm das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, per Whatsapp (auf dem Turm darf sich aktuell nur eine Person aufhalten) Musikwünsche entgegen. So spielt er rund drei Stunden lang „Schlager, Oldies, was die Leute sich halt so wünschen.“

Dieses Mal steht unter anderem die Lokalhymne „Das ist Salzgitter“ von Bernd Apitz auf der Liste - und wenn vielleicht auch nicht jedes Stück den Geschmack sämtlicher See-Besucher trifft, so wird der Stimmungsaufheller doch gern angenommen.

Passanten spendieren DJ Detlef Meineke einen Kaffee, es gibt auch „Daumen hoch“

Manche Passanten schunkeln mit, natürlich im vorgeschriebenen Abstand, andere zücken ihr Handy und machen Fotos oder Videos. Ab und zu bekommt Meineke auch einen Kaffee spendiert, den das Café del Lago derzeit in To-Go-Variante anbietet.

„Ich sehe auch öfters ein ,Daumen hoch‘“, erzählt der Musikmacher. Hier vor Ort spielt er komplett ohne Gage, darf somit auch in Corona-Zeiten auflegen, „aber vielleicht kommen ja irgendwann wieder ein paar Buchungen rein, das bringt etwas Geld in die Kasse.“

Meineke will noch länger Musik am Salzgittersee machen - ist im Ernstfall aber schnell weg

Solange der virusbedingte Stillstand jedoch anhält, will sich Meineke zum Salzgittersee aufmachen. „Mit 66 Jahren fängt das Leben bekanntlich erst an“, zeigt er sich mit Verweis auf seinen im August anstehenden Schnapszahl-Geburtstag unternehmungslustig.

Die Zeit sei wegen der Flaute im Abschleppgeschäft ohnehin da - „wobei ich so oder so niemandem einen Unfall wünsche.“ Sollte aber doch kurzfristig ein Auftrag reinkommen, so der Freizeitmusiker, der auch schon bei der Casting-Show „Das Supertalent“ dabei war, könne er sein Equipment schnell zusammen packen und sei wie vorgeschrieben in weniger als 30 Minuten am gewünschten Ort.