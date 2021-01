Polizei durchsucht Wohnungen in Salzgitter nach Hochzeitskorso

Ermittlungen wegen eines Hochzeitskorsos auf der A 43 bei Münster haben zu einer Durchsuchung in Salzgitter geführt. Die Polizei stellte dabei am Dienstag das Smartphone eines 26-jährigen Zeugen sicher, der seinerzeit mit in einem der beteiligten Fahrzeuge gesessen und gefilmt haben soll. Insgesamt durchsuchten die Beamten 16 Wohnungen wegen des Vorfalls aus dem Juli 2020. Die meisten davon in und um Münster.

Auslöser der Ermittlungen ist ein Vorfall aus dem Juli 2020: Zehn Autos einer Hochzeitsgesellschaft waren auf der A43 in Richtung Wuppertal unterwegs und blockierten über viele Kilometer die Fahrbahn, berichtete die Polizei Münster. Die Wagen fuhren mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf allen Fahrspuren und auf dem Standstreifen.

Polizei setzt auch Hubschrauber ein

Einige Feierende lehnten sich aus den geöffneten Fenstern und machten Fotos und Videos. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein. Nach rund 20 Kilometern stoppte die Polizei die rollende Blockade. Die Beamten schrieben Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr.

Die Ermittlungen richten sich gegen zehn Tatverdächtige. Der Mann aus Salzgitter gilt laut einer Sprecherin der Polizei Münster als Zeuge. Die Durchsuchungen bei insgesamt 19 Zeugen in Münster, Ascheberg, Drensteinfurt, Greven und Salzgitter des Vorfalls erbrachte umfangsreiches Beweismaterial, die Beamten stellten neun Smartphones sicher. Der 26-Jährige ist Angaben der Polizei zufolge offenbar der einzige Beteiligte aus Salzgitter.

Schüsse aus Schreckschusswaffen und Verkehrsverstöße

Über die Stränge schlagenden Autokorsos sind immer wieder ein Problem. In Salzgitter selbst hatte es in der Vergangenheit häufiger ähnliche Situationen wie auf der A43 gegeben, mehrfach hatten rücksichtslose Fahrer von Autokorsos den Verkehr behindert, mehrfach schossen Beteiligte mit Schreckschusswaffen aus den Fahrzeugen in die Luft. „Häufig handelte es sich dabei um türkische Hochzeitsgesellschaften“, schildert Salzgitters Polizeisprecher Matthias Pintak.

Im Februar 2018 schossen zwei Männer aus einem Korso heraus, der mit 40 Fahrzeugen durch Salzgitter- Lebenstedt rollte. Die Beamten untersagte letztlich die Weiterfahrt des Korsos.

Pistorius: Hart durchgreifen – aber Thema auch nicht aufbauschen

Im Jahr zuvor kam es zu einer ähnlichen Situation in Salzgitter-Bad. Damals fuhr die Hochzeitsgesellschaft gar am Dienstgebäude der Polizei vorbei. Polizeibeamen sahen dann, wie ein Beifahrer seine Schusswaffe aus dem Fenster eines fahrenden Autos hielt. Im März 2017 waren 50 Autos in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt unterwegs.

2019 waren über die Stränge schlagenden Korsos nach Vorfällen in und um Hannover auch in der Landespolitik in Niedersachsen Thema. Die Polizei solle entschieden gegen gefährliche Hochzeitskorsos vorgehen, sagte Innenminister Boris Pistorius damals laut Medienberichten. Gleichzeitig mahnte er, man solle das Thema nicht größer machen, als es ist.