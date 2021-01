Vespergottesdienst bringt besinnliche Momente nach Ringelheim

Ringelheim. Weihnachtliches erklang in der katholischen Gemeinde St. Marien. Auch im Live-Stream wurde das Konzert übertragen.

Na, da wurde jedem Kirchgänger nochmal richtig weihnachtlich warm ums Herz, als die katholische Pfarrgemeinde St. Marien im so beeindruckend-prächtigen St. Abdon und Sennen-Gotteshaus zum weihnachtlichen Vespergottesdienst einlud. Bereits der mit Fackeln beleuchtete Weg, der die 50 Kirchgänger durch den kleinen Kirchgarten zum Nebeneingang ins Gotteshaus lotste, stimmte feierlich. „Es waren Anmeldungen erforderlich, und da lässt sich der Zustrom bei nur einem Zugang besser kontrollieren“, erklärte Pastor Hans-Günter „Hannes“ Sorge als Protagonist der weihnachtlichen Idee.

Konzert auch im Live-Stream erlebbar

Erneut ergänzte ein Live-Stream, wählbar direkt übers Hildesheimer Bistum und dem Youtube-Kirchenkanal, das Geschehen, dem zur Andachtzeit noch dreimal so viele Gäste folgten. Sind Live-Streams die Gottesdienstform der Zukunft? „Nein sicherlich nicht.“ So Pastor Sorge. „Aber in Zeiten der Corona-Kontakteinschränkungen sind eine gute Ergänzung.“

Zum Drive-In-Weihnachtsgottesdienst auf dem Schützenplatz mit anschließenden Kirchgang in St. Marien am Altstadtweg gab es ein ähnliches Angebot, dem 700 Aufrufe folgten, erinnerte er. Das machte Mut, für neue Ideen. Die Kirche müsse sich bewegen. Und es sei kein Problem, bis Maria Lichtmess (2.Februar) die Krippe und den Weihnachtsbaum stehen zu lassen und sich der entschwindenden Weihnachtszeit zu erinnern.

Weihnachtslieder mit Gesang und Orgel

Um den „Zauber der Weihnacht“ für die Kirchgänger in diesen trüben Tagen noch ein bisschen festzuhalten, stand am Sonntag nicht nur Pfarrer Romanus Kohl mit besinnlichen Worten des Psalms 72 parat, sondern auch Hans-Günter Sorge sowie die Kirchenmusikerin und Sopranistin Sylvia Engwicht aus Walsrode. Sie sangen verschiedene alte Weihnachtslieder, so auch das „Transeamus“ der schlesischen Weihnacht und das Volksliedhafte „Tu scendi dalle stelle“ im Duett.

Aber das Herz der Kirchenmusikerin Sylvia Engwicht schlug vom ersten Moment an für die gewaltige Barockorgel, wie sie nach dem Konzert mit leuchtenden Augen betonte. Engwicht zeigte sich von dieser größten süd-niedersächsischen Klosterorgel sehr beeindruckt. Und doch konnten noch nicht alle Geheimnisse um die Ringelheimer Orgel gelöst werden: So kann sie keinem Orgelbauer einwandfrei zugeordnet werden, vermerkt die Kirchenchronik. Erstmals schriftlich erwähnt wird das mächtige Musikinstrument in einer Publikation des Organisten Johann Hermann Biermann im Jahre 1738.

Es bleibt aber anzunehmen, dass das Barockinstrument älter ist. Sonntag erklang sie mit ihrer weihnachtlichen Botschaft ergreifend und voluminös, als Sylvia Engwicht das Gotteshaus mit Passagen aus dem „Messias“ von G. F. Händel so klangvoll zum Beben brachte.