Katalysator-Diebe schlagen in Salzgitter zu

Katalysatoren haben bislang nicht ermittelte Täter in der Zeit von Sonntag, 17. Januar, bis Montag, 18. Januar, aus mehreren Autos in Salzgitter ausgebaut und gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter gegen im Siemensweg und im Bessemerweg zu.

Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro Dem Polizeibericht zufolge geschah die Tat im Siemensweg zwischen 20 Uhr am Sonntag und 11 Uhr am Montag. Im Bessemerweg schlugen die Täter zwischen 17 Uhr am Sonntag und 19 Uhr am Montag zu. Bei den Vorfällen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise an die Polizei unter (05341) 18970.

red