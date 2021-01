Auf der Industriestraße in Salzgitter kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag auf der Industriestraße Nord in Salzgitter ein Mensch gestorben. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte, Kam es auf der Industriestraße (Brücke über die K6) zu dem Unfall.

Laut Verkehrsmanagementzentrale sind beide Richtungen gesperrt.

Auf der Industriestraße in Salzgitter kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Foto: Rudolf Karliczek

Zu weiteren Verletzten, Unfallhergang, -Ursache und Sachschaden gibt es noch keine Informationen. Der Artikel wird zeitnah aktualisiert.