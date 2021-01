In Salzigger-Bad löste die Polizei zwei lautstarke Partys auf und fertigte divserse Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Symbolbild).

Salzgitter-Bad Die Corona-Beschränkungen haben in Salzgitter-Bad offenbar noch nicht alle erreicht. Die Polizei löste zwei lautstarke Treffen auf.

Polizei löst zwei "Corona-Partys" in Salzgitter-Bad auf

Wer sich dieser Tage noch mit mehreren Menschen trifft, sollte sich zumindest der Tatsache bewusst sein, dass das eigentlich verboten ist. Nicht so bei mehreren Salzgitteranern, die nicht nur mit zu vielen Menschen feierten, sondern auch so laut, dass die Polizei auf den Plan trat.

Zunächst berichten die Beamten von einer Ruhestörung am Samstagabend gegen 23.40 Uhr in der Mozartstraße in Bad. Mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten feierten hier, die Polizei fertigte fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen.

Lärmbelästigung um 2 Uhr in der Nacht - Platzverweise

Ein paar Stunden später, gegen 2 Uhr beschwerten sich Anwohner in der Gablonzer Straße über eine Lärmbelästigung aus einer Wohnung. Auch hier trafen die Beamten mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten an. Die Polizisten erteilten Platzverweise und fertigten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen an.