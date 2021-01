Was ist Sextortion?

Als Sextortion bezeichnet man die Betrugsmasche, bei der Internetnutzer mit Nacktbildern oder -videos erpresst werden. Kontakt wird meist über soziale Internet-Netzwerke aufgenommen.

Oft handele es sich laut Polizei um normale Freundschaftsanfragen, die man erhält – vermeintlich von einer attraktiven Person. Tatsächlich handelt es sich meist um gefälschte Profile. Zunächst mache der Täter dem Opfer dann Komplimente und beginne zu flirten. Das Opfer soll dazu gebracht werden, sich vor der Kamera auszuziehen oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Der Täter nimmt das Ganze dann heimlich auf.

Gezahlt wird in der Regel über Inter-Zahlungsdienste oder in einer Krypto-Währung, wie etwa Bitcoins. Insofern war es Glück, dass der mutmaßliche Täter in diesem Fall ungeschickter agierte. So kam man ihm auf die Schliche.

Wird man Opfer einer derartigen Erpressung, sollte man auf jeden Fall Anzeige erstatten und die geforderte Summe nicht bezahlen, empfiehlt die Polizei. Auch wenn es schwer fällt.

Bei einer weiteren Variante von Sextortion verschicken Täter per E-Mail wahllos ein Erpresserschreiben, in dem sie behaupten, kompromittierende Sexvideos des Opfers aufgenommen zu haben. Dahinter stecken oft organisierte Banden.

Mehr Infos gibt es online von der Polizei-Beratung.