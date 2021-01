Bis zum Freitag sind rund 1100 Salzgitteraner geimpft

Arzt Stefan Voges (66) gehörte zu den ersten, die die Spritze mit dem ersten Corona-Impfstoff des Herstellers Biontech in Salzgitter bekommen hat. Für den Allgemein- und Arbeitsmediziner eigentlich Routine – aber als er selbst das Serum erhielt, war es doch ein besonderer Moment. „Das war ein echter Stimmungsaufheller. Wie ein Licht am Ende eines dunklenTunnels.“ Am nächsten Tag verspürte er einen leichten Schmerz um die Einstichstelle herum. „Sonst nichts.“

Mittlerweile hat der Ärztliche Leiter der Impfkampagne in Salzgitter mit seinen mobilen Teams ausÄrzten und ehrenamtlichen Helfern schon fast alle vom Land gelieferten Impfdosen in denAltenheimen der Stadt verabreicht. 1100 Menschen haben dann die erste von zwei Impfungenerhalten. Rechnerisch hätten die vom Land per DHL und Sicherheitsdienst in einem pizzakarton-großen Behältnis gelieferten 195 Ampullen nur für 975 Menschen gereicht.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stefan Voges (66) war 33 Jahre niedergelassener Hausarzt in Salzgitter-Bad. Foto: Erik Westermann

Land gab Okay für Nutzung von sechs Dosen je Ampulle

Doch die Stadt hat vom Ministerium das Okay bekommen, auch die übrig bleibende Füllmenge zu nutzen und somit sechs statt fünf Dosen des Impfstoffs aus jeder Einheit herauszuholen. „Wir wollen so vielen Menschen wie möglich die erste Impfung geben“, schildert Martin Kröhl von der Berufsfeuerwehr, zuständig für den Bereich Katastrophenschutz und organisatorischer Leiter des Corona-Impfzentrums der Stadt.

Neun Heime haben die mittlerweile vier Teams von Silvester bis zum Ende der laufenden Wocheangesteuert. Die Erfahrungen sind positiv, sagt Eric Neiseke, zuständiger Dezernent der Stadt. „Wirsind sehr zufrieden mit dem Start. Der Impfstoff scheint gut verträglich zu sein.“

„Es gab ein paar Skeptiker“

Bereits vor Weihnachten kontaktierte die Verwaltung die Altenheime der Stadt. Angesteuert wurdenzunächst jene Einrichtungen, die alle Unterlagen zuerst lieferten und die von der Bewohnerzahl an einem Tag zu bewältigen waren. Denn der Impfstoff hält sich in aufgetauten Zustand nur begrenzte Zeit.

Die Akzeptanz bei den Bewohnern der Altenheime sei hoch, ist der Eindruck von Dr. Voges. „Es gab ein paar Skeptiker – aber letztlich nur eine Handvoll von Leuten, die nach der ärztlichen Aufklärungdoch nicht wollten.“ Beim Personal liege sie zumindest höher als bei normalen Grippe-Impfungen. Genaue Zahlen gebe es hierzu aber nicht.

Jedes Impfteam besteht aus drei Personen

Drei Personen umfasst jedes mobile Impfteam, das die Einrichtungen aufsucht. Einen „Verwalter“,zuständig für die Formalitäten wie das Ausfüllen des Impfpasses, einen Arzt, der die Aufklärungübernimmt, und eine „impfberechtigte Person“, etwa eine ausgebildete Krankenschwester. Die Ärzte sind zumeist pensionierte Kollegen von Voges und stammen fast alle aus Salzgitter-Bad. DieHilfsorganisationen der Stadt sowie die Feuerwehr stellen die Helfer.

Bald sollen sie abgelöst werden von hauptamtlichen Kräften. 10 Vollzeitstellen - verteilt auf 18Personen - sind schon fast besetzt. Sie werden dann auch die Arbeit im Impfzentrum an der Hans-Birnbaum-Straße übernehmen, sobald es öffnen kann. Das hängt nur daran, wann das Land wiederImpfstoff vom bisher einzigen Hersteller Biontech erhält. Oberbürgermeister Frank Klingebiel rechnetnicht vor Mitte bis Ende Januar mit Nachschub.

Impfzentrum wird voraussichtlich bis Sommer betrieben

Sobald wieder Impfstoff verfügbar ist, fahren die Teams auch wieder in die Altenheime der Stadt. Folgen sollen dann auch die beiden Krankenhäuser.

Ein wenig stolz auf die guten Abläufe und den raschen Impfstart ist man bei der Stadt schon. Denn am Tag vor Silvester kam recht spontan die Anfrage vom Land, ob am 31. Dezember schon mobile Impfteams ausschwärmen könnten. Da war man in Salzgitter gerade bei einer „Generalprobe“ in einem Altenheim in Lebenstedt – und dementsprechend gut gerüstet.

Das feste Impfzentrum wird voraussichtlich bis in den Sommer betrieben werden, vermutet Oberbürgermeister Klingebiel. Sobald weitere Impfstoffe vorhanden sind, ist das Zentrum nicht mehr nötig. Anders als das Präparat von Biontech, das bei minus 70 Grad gekühlt werden muss, können sie dann vom Hausarzt verabreicht werden.

Das aber ist derzeit noch Zukunftsmusik.

Lesen Sie mehr: