Salzgitter: Autofahrer unter Drogen rammt Zaun, Eisentor und Auto

Lesse. 50.000 Euro Schaden und zwei zerstörte Fahrzeuge sind das Resultat eines Unfalls in Lesse. Ein Mann kam ziemlich spektakulär von der Fahrbahn ab.

Ein offenbar unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Kreis Peine hat am Neujahrsmorgen einen Unfall mit erheblichen Sachschaden verursacht. Der 23-Jährige kam der Polizei zufolge gegen 5.30 Uhr in einem Kurvenbereich der Flothestraße in Salzgitter-Lesse mit seinem Wagen von der Straße ab.

Er geriet auf das angrenzende Privatgrundstück, rammte dabei einen Zaun, ein massives Eisentor sowie einen dort abgestellten Golf. Abschließend kam sein Auto kopfüber auf dem Innenhof des Anwesens zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Führerschein beschlagnahmt

Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Unfallverursacher offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Einen Drogenvortest lehnt er vehement ab. Daraufhin veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den jungen Peiner wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die völlig zerstörten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.