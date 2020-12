Salzgitter-Bad. In einem anderen Fall in dem Stadtteil zerstören Täter eine Schaufensterscheibe eines Imbiss. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Unbekannte brechen in Salzgitter-Bad in Wohnhaus ein

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 11.30 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, versucht, mehrere Fenster eines Wohnhauses in der Gablonzer Straße aufzuhebeln. Nach mehreren Versuchen schlugen sie schließlich eine Fensterscheibe ein, schreibt die Polizei.

Den Tätern gelang der Zutritt zum Wohnhaus. Hier wurden mehrere Räume durchsucht. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe und das Diebesgut. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe

In einem anderen Fall hat zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 8.50 Uhr, ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein eine Schaufensterscheibe eines Imbiss in der Burgundenstraße zerstört und hierdurch einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Zeugenhinweise an die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.

red