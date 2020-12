Versuchter Wohnungseinbruch in Lebenstedt

Lebenstedt. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster an der Berliner Straße ein. Anschließend gelang es ihnen aber nicht, in die Wohnung einzudringen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, in eine Wohnung an der Berliner Straße in Lebenstedt einzubrechen.

Lebenstedt: Wohnungseinbruch an Berliner Straße misslingt

Wie Polizeisprecher Frank Oppermann mitteilt, schlugen die Unbekannten dort zwischen 2 und 2.30 Uhr ein Fenster ein. Anschließend gelang es ihnen jedoch offenbar nicht, in die Wohnung einzusteigen.

Den bei dem Vorfall entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 500 Euro an. Hinweise werden unter (05341) 18970 erbeten.

red