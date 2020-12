Die Polizei gibt den Schaden mit mindestens 1300 Euro an.

Zwei verglaste Türen einer Kapelle an der Breiten Straße in Salzgitter-Bad haben Unbekannte beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit mindestens 1300 Euro an.

Wer hat am Wochenende etwas von der Tat beobachtet?

Die Tatzeit war demnach zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 12.45 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.

red