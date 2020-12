Volkswagen Belegschaft aus Salzgitter spendet 68.000 Euro

68.000 Euro spendet die Belegschaft des Volkswagenwerks in Salzgitter für acht soziale Einrichtungen in der Stadt. Stellvertretend hat Betriebsratsvorsitzender Dirk Windmüller gemeinsam mit Personalleiter Lutz Becker die Belegschaftsspende an die Vertreter von der sozialen Einrichtungen übergeben, wie es in einer Mitteilung von VW heißt.

Übergabe nur im kleinen Rahmen

Aufgrund strenger Corona-Regeln habe die Übergabe nur in einem kleinen Rahmen im Volkswagen-Werk Salzgitter stattgefunden. In diesem Jahr spendete die Belegschaft aus dem Volkswagenwerk Salzgitter laut Mitteilung genau 62.892,92 Euro. Das Unternehmen habe diese Summe auf 68.000 Euro aufgestockt.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

8.500 Euro für jede soziale Einrichtung

Je 8.500 Euro erhielten die CJD Hallendorfer-Werkstätten, die Lebenshilfe, die Salzgitter Tafel, das Elisabethstift in Salzgitter-Gitter, das Frauenhaus Salzgitter, die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, die arCus gGmbh sowie das Hospiz in Lebenstedt für ihre Arbeit.

Unterstützung seit vielen Jahren

„Seit vielen Jahren unterstützen wir die wertvolle Arbeit der acht sozialen Einrichtungen aus unserer Region“, wird Windmüller in der Pressemitteilung zitiert. Und weiter: „Der Dank dafür gebührt allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Hilfe mit ihren Spenden ermöglichen. Gerade in diesem Corona-Ausnahmejahr ist es wichtiger denn je, den sozialen Einrichtungen unter die Arme zu greifen, wo es geht.“

Projekte werden möglich gemacht

Personalleiter Becker wird so zitiert: „Vielen Dank für ihr ehrenamtliches Engagement in unserer Region, welches Volkswagen und die Volkswagenbelegschaft immer wieder gerne unterstützt.“ Die Vertreter der Institutionen bedankten sich bei der Belegschaft. Viele könnten mit dem Geld Aktivitäten und Projekte finanzieren, die sonst nicht möglich gewesen wären.

red