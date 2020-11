„Es ist ein holpriger Start in ein außerordentliches Ausbildungsjahr“, sagt Peter Schürmann, Vorsitzender des Vereins Partnerschaft für Lehrstellen. Corona erzeuge bei zukünftigen Schulabgängern und bei Ausbildungsbetrieben erhebliche Probleme.

Ausbildungsmessen und andere Maßnahmen der beruflichen Orientierung fielen beispielsweise aus. „Der Ausbildungsmarkt und fehlende Praktikumsplätze machen uns erhebliche Sorgen und erzeugen Hürden, die nur schwer zu überwinden sind“, wird Schürmann zitiert. Laut Mitteilung ist das Problem in den vergangenen Wochen und Monate der ausbleibende Austausch zwischen Betrieben und Jugendlichen. So konnte auf üblichen Wegen kaum eine berufliche Orientierung stattfinden. Mit mangelnder Berufsorientierung bleibe auch die Bereitschaft, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben auf der Strecke. So sei zukünftiger Fachkräftemangel vorprogrammiert.

Truck zur Berufsorientierung informiert bei Bosch

Hinzu komme, wenn jeder von den Problemen der Betriebe spricht, seien auch zukünftige Bewerber/-innen verunsichert zurückhaltend. In einer gemeinsamen Aktion des Vereins Partnerschaft für Lehrstellen in Zusammenarbeit mit der Firma Bosch, der Stiftung Niedersachsen Metall und der Emil Langen Realschule leiste der Info-Truck der Elektro- und Metallindustrie einen außergewöhnlichen Beitrag zur Berufsorientierung. Erlebnisorientiert würden Schüler über die Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie informiert. Die Realschüler und -schülerinnen der 9. Und 10. Klassen könnten in Kohorten in Begleitung ihrer Lehrkräfte das Angebot als Lernort außerhalb ihrer Schule wahrnehmen.

An anschaulichen Experimentierstationen erlebten die Realschüler die „Faszination Technik“ – praxisnah und intuitiv, heißt es in der Mitteilung. So unterstütze der Info-Truck Jugendliche bei ihrer Berufswahl.

Appell an Betriebe

Für Schulleiter Lutz Salvi habe die Vorbereitung auf die beruflichen Perspektiven seiner Schüler/-innen einen sehr hohen Stellenwert. Seine Kollegin Marion Fahlbusch ergänze, dass die Schüler zum Beispiel im Technik- Unterricht viele Dinge erfahren, die später auch in der Ausbildung gemacht werden. Das ersetze allerdings nicht die direkte betriebliche Berufsorientierung.

Der M+E-Infotruck war zu Gast auf dem Betriebsgelände der Firma Bosch, für die eine qualifizierte Berufsorientierung und Ausbildung oberste Priorität habe.

Peter Schürmann appelliert an alle Betriebe, trotz der Corona-Pandemie, vermehrt Praktikumsplätze und Ausbildungsplätze anzubieten, damit die Jugendlichen nicht zu Verlierern von Covid-19 werden würden.