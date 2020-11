Der Schuldspruch und somit auch die verhängte lebenslange Freiheitsstrafe im Falle des „ Ehrenmords“ in der Berliner Straße sind rechtskräftig. Der sechste Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision des Angeklagten zum überwiegenenden Teil verworfen. Das teilt das Braunschweiger Landgericht mit.

Trotzdem muss der Fall in Teilen noch einmal verhandelt werden – jedenfalls hinsichtlich der besonderen Schwere der Schuld, die die Schwurgerichtskammer im Februar dieses Jahres bejaht hatte. Die Kammer hatte in ihrer 120-seitigen Urteilsbegründung mehrere Punkte genannt, mit der sie diese Schwere belegt sah. Zwei Argumente sind dem Bundesgerichtshof nicht tragfähig genug. Diese Punkte muss eine andere Kammer des Landgerichts nun noch einmal beleuchten. Wann dieser zweite Prozess beginnt, ist offen.

Fünf Schüsse auf einem dunklen Hinterhof-Parkplatz

Nach einem sechsmonatigen, umfangreichen Indizienprozess hatte das Landgericht den 33 Jahre alten Angeklagten im Februar 2020 wegen Mordes und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt . Hintergrund war ein Tatgeschehen auf einem Parkplatz an der Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt am 26. Januar 2019 . Der Verurteilte, stellte das Gericht fest, hatte am Abend in der Nähe der Wohnung des Freundes seiner Schwester auf einem Parkplatz auf den Mann gewartet. Als der Freund aus Auto ausgestiegen war, gab der 33-Jährige überraschend und unvermittelt fünf Schüsse auf ihn ab, um ihn zu töten. Kurz darauf erlag das Opfer seinen Verletzungen.

Der Angeklagte, der einer syrisch-muslimischen Familie angehört, hatte nach Sicht der Richter die Beziehung seiner Schwester zu einem Christen aus dem Irak nicht akzeptiert. Als sie dann aus der elterlichen Wohnung zu ihrem Freund floh, eskalierte die Situation. Ihr Bruder war offenbar der Meinung, dass sie Schande über die Familie bringt – auch, weil er annahm, dass sie vom muslimischen Glauben abgefallen war. Dieser erste Prozess lief unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Polizei und Staatsanwaltschaft gingen davon aus, dass der Schwester des Angeklagten Gefahr durch ihre Familie droht.

Arbeitgeber warnte Schützen vor Tat: Mach dich nicht unglücklich

Zwei von der 9. Strafkammer in ihrem Urteil näher ausgeführte Gründe für die Annahme der besonderen Schwere der Schuld sind nach Ansicht des Bundesgerichtshofes nicht stichhaltig. Ob jedenfalls potenziell die Gefahr bestanden habe, dass bei den fünf Schüssen in der Dunkelheit auch Dritte durch Querschläger hätten gefährdet werden können, habe das Gericht nicht hinreichend festgestellt. Hierzu fehle es an Ausführungen, ob sich zur Tatzeit weitere Menschen auf dem Parkplatz aufhielten.

Zudem hatte der frühere Arbeitgeber des Angeklagten ausgesagt, den 33-Jährigen vor der Tat gewarnt zu haben. „Mach dich nicht unglücklich.“ Diesen Warnhinweis hatte das Gericht ebenfalls zu Begründung der Schuldschwere herangezogen. Von Bedeutung ist sie für die Strafvollstreckung. Erkennt ein Tatgericht bei einem Mord auch die besondere Schwere der Schuld, schließt das aus, dass der Verurteilte nach 15 Jahren auf Bewährung aus der Haft entlassen wird.