Kirchen im Innerstetal gehen gemeinsam online

Formierten sich bereits Anfang 2020 die zwölf evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden zwischen Alt Wallmoden und Rhene unter einem Dach zum „Kirchengemeindeverband im Innerstetal“ (unsere Zeitung berichtete), präsentieren sich die vier Seelsorgebezirke zum Beginn des neuen Kirchenjahres nun auch mit einer neuen Homepage. „Wir sind im Kirchengemeindeverband alle unter einem Dach. Das sollten wir auch in einem gemeinsamen Internetauftritt zeigen“, machte Pfarrer Jürgen Grote auch stellvertretend für seine Kollegen Christiane Coordes-Bischoff, Andreas Ohm und Christian Tegtmeier deutlich.

Alle zwölf Kirchenorte werden vertreten sein

Hatten bisher nur die Kirchengemeinden Baddeckenstedt, Oelber und Rhene eine eigene Homepage, werden auf der neuen Homepage alle zwölf Kirchorte vertreten sein. Das Rahmengerüst für den Internetauftritt www.kirche-innerstetal.de bot der „Baukasten für Webseiten“, den die Landeskirche zur Verfügung stellte. „Das erleichterte uns die Arbeit deutlich und macht es möglich, dass wir Homepage-Besucher auch mit kirchlichen Informationen versorgen können, die über das Innerstetal hinausragen.“ So Grote.

Und was wird geboten? Ansprechend und modern gestaltet finden sich aktuelle Mitteilungen aus den Gemeinden, aber auch Links zum aktuellen Gemeindebrief, Leitgedanken zur Wochenlosung und Hinweise zu Amtshandlungen auf der Startseite. Per Maus-Click geht es zu den vier Seelsorgebezirken (Sehlde, Baddeckenstedt, Elbe und Ringelheim) und ihre Mitgliedsgemeinden. Auf den weiterführenden Seiten finden sich die Ansprechpartner, Kirchengruppen und Aktionen der Gemeinden. Auch der evangelischen Jugend wird Platz zu Präsentation eingeräumt. Ebenso finden sich Hinweise auf die kirchlichen Friedhöfe und die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft, in Gustedt und Ringelheim, stellen sich kurz vor. Zudem bietet die Homepage eine Übersicht zu allen Gottesdienstterminen in den zwölf Kirchorten, die durch zusätzliche Infos ergänzt werden können.

Änderungen können sofort per Mausclick abgerufen werden

Gerade da kann die Homepage in Corona-Zeiten punkten, denn das Internet ist so schnell wie die Datenautobahn: Änderungen können sofort per Maus-Click abgerufen werden. „So können wir beispielsweise Hinweise zur Durchführung der Weihnachtsgottesdienste sofort den neuesten Bestimmungen anpassen“, betont Grote.

Mit der Homepage wurde auch ein gemeinsames Logo für den Kirchengemeindeverband vom Braunschweiger Grafikbüro Kirstings entworfen: Vier Pfeile stehen für die vier Seelsorgebezirke. „Es sind aber auch richtungsweisende Pfeile“, so Grote. In unterschiedlichen Farben gehen unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden aufeinander zu. „Christlicher Glaube lebt von der Gemeinschaft. Wir wollen als Kirche den Menschen Orientierung geben, sie auf ihren Wegen begleiten und auf das schauen, was unser Leben im Alltag bestimmt!“