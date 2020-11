Zonta Salzgitter macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Jede dritte Frau in Deutschland ist laut Bundesamt für Familie von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. Fast die Hälfte, 42 Prozent, erlebt psychische Gewalt. Das bedeutet: Jeder von uns kennt mindestens eine Betroffene. Eine erschreckende Vorstellung, eine verdrängte Vorstellung. Deshalb möchte Zonta Salzgitter/Wolfenbüttel am Tag gegen Gewalt gegen Frauen darauf aufmerksam machen.

Bedeutende Gebäude werden orange angestrahlt

„Orange the world“, mach die Welt orange, ist eine weltweite UN-Kampagne, die zwischen dem 25. November, dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”, und dem 10. Dezember, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte”, stattfindet. Aus dem Anlass werden am 25. November zum Beispiel bedeutende oder markante Gebäude orange angestrahlt.

Aktionen fallen coronabedingt ins Wasser

Die Zontafrauen hatten sich schon tolle Aktionen ausgedacht, um sich der Kampagne anzuschließen, die nun coronabedingt ins Wasser fallen. Nikolei: „Wir hatten vor, auf den Märkten einen Stand zu machen und uns zu präsentieren und auf das Thema aufmerksam zu machen.“ Auch Kartons voller orangener Frauenschuhe bleiben erst einmal ungenutzt. Nun bleibt ihnen, auf der Internetseite das Thema zu präsentieren – unter anderem mit Collagen.

Anzeigen nehmen stetig zu

In Salzgitter, weiß Präsidentin Regina Nikolei, gleichzeitig Fachdienstleiterin bei der Polizei, gab es in den vergangenen Jahren eine steigende Zahl von Anzeigen. „Für das Jahr 2019 weist die polizeiliche Kriminalstatistik für die Stadt Salzgitter etwa 370 Fälle von häuslicher Gewalt im weitesten Sinne aus“, sagt Nikolei. Allerdings: „In Salzgitter und Wolfenbüttel ist es bisher zu keiner Steigerung der Fallzahlen im Hellfeld durch den Corona bedingten Lockdown gekommen. Über das Dunkelfeld kann keine verlässliche Aussage durch mich getroffen werden, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Gewaltdelikte in häuslicher Umgebung durch die besonderen Umstände zugenommen hat oder zunimmt.“ Trotzdem seien bundesweit bei den Hilfstelefonen vermehrt Anrufe eingegangen. „Nur 20 Prozent holen sich überhaupt Hilfe“, weiß Zontian Krim Weber-Rothmaler.

Weber-Rothmaler: Auch Kinder müssen das miterleben

Dass die Zahlen von Anzeigen wegen häuslicher Gewalt steigen, hält sie auch als eine Folge davon, dass es „nicht mehr das ganz große Tabuthema“ sei, was auch durch Aufklärung bewirkt worden sei. Und: „Auch Kinder müssen das miterleben.“

Beschneidung von Frauen, Kinderehen, psychische Gewalt

Unter Gewalt gegen Frauen ist nicht nur häusliche Gewalt – die zu einem geringen Prozentsatz auch Männer betrifft – gemeint. Auch Beschneidung von Frauen, Kinderehen, psychische Gewalt spielt weltweit eine große Rolle, sagt Weber-Rothmaler. „Das Thema gibt es auch zunehmend in Deutschland“, betont sie.