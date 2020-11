Marco Müller, Inhaber des Kosmetikstudios MM Design in Lebenstedt, zeigt den Pokal, den er und sein Team gewonnen haben. Kunden betreuen dürfen sie wegen der Corona-Lage aber derzeit nicht.

Dienstleister-Preis für Nagelstudio MM Design in Lebenstedt

„Ich kann etwas und glaube an mich“: Marco Müller zeigt sich selbstbewusst, wenn er über seine Arbeit als Nageldesigner spricht. 2014 hat der heute 33-Jährige sein Studio mit Namen MM Design in Lebenstedt eröffnet – und betont, dass Kundenzufriedenheit sowie eine „familiäre Atmosphäre“ bei ihm und seinem Team stets an erster Stelle stehen.

Dass an diesen Worten etwas dran zu sein scheint, zeigt ein gläserner Pokal samt Urkunde, der seit einiger Zeit die Räume an der Konrad-Adenauer-Straße schmückt. MM Design hat den sogenannten High Performance Award gewonnen und kann sich somit nun als einer der „besten Dienstleister Deutschlands“ bezeichnen. MM Design: Anonyme Tester sind zufrieden – „Leute kommen auch für nette Gespräche“ „Wir sind im Internet auf diese Auszeichnung aufmerksam geworden und haben uns einfach beworben“, erzählt Inhaber Müller. In der Folge wurde das Studio-Konzept genauestens unter die Lupe genommen – übrigens von Undercover-Testern- Müller: „Ab und zu hatte ich mal einen Verdacht, weiß aber bis heute nicht, wer genau nun im offiziellen Auftrag hier war.“ Überzeugt hat man offenbar: Neben Nageldesign werden vor Ort etwa auch Fuß- und Gesichtspflege sowie Haarentfernungen (per Lasertechnik) angeboten. Rund 300 Stammkundinnen und -kunden „von jung bis alt“ nutzen diesen Service regelmäßig, sagt Müller. Besonders wichtig sei das Menschliche „Die Leute freuen sich darauf, hierher zu kommen und auch nette Gespräche zu führen.“ Nagelstudio wegen Corona-Lage erneut zu – Inhaber Müller: „Unfair“ Aufgrund der geltenden Corona-Regeln muss dieses Miteinander derzeit allerdings seit Anfang November pausieren. Und das bereits zum zweiten Mal, nachdem es für den doppelten Deutschen Naildesign-Vizemeister und seine Mitarbeiterinnen erst im Mai wieder los gegangen war. „Dass die Beauty-Branche schon wieder runterfahren muss, ist nicht fair“, meint Müller. Er selbst habe als Selbstständiger etwa 6000 Euro in das Vor-Ort-Hygienekonzept gesteckt – „mal schauen, wann wir wieder starten dürfen.“ Lesen Sie mehr: Das Coronavirus in Salzgitter und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Salzgitter und in unserer Region: Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen