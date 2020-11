In Salzgitter werden die neuen Abfallkalender verteilt

Im modernen Design, übersichtlich und kompakt erscheint demnächst der Abfallkalender des Städtischen Regiebetriebes (SRB) der Stadt Salzgitter für das Jahr 2021. Überarbeitet wurde, so teilt es die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit, außer der Grafik auch der Inhalt.

Die neue Ausgabe ist dünner

Die neue Ausgabe ist demnach um einige Seiten dünner als die Vorgängerversionen und im Fokus stehe die Darstellung der Abfuhrtermine der städtischen Müllabfuhr. Zusätzlich seien Informationen zu Ausgabestellen für den gelben Sack, die Termine der Schadstoff- und Weihnachtsbaumabfuhr sowie eine Sperrmüllkarte mit Infos zur Sperrmüllabfuhr enthalten.

Schnell und einfach auf einen Blick zu finden seien durch das nun besser erkennbare Straßen- beziehungsweise Stadtteilverzeichnis die Abfuhrtermine für die Restabfall-, Bio-, Altpapier- und gelbe Tonne beziehungsweise den gelben Sack. „Das komplette Angebot der Abfallberatung des SRB ist weiterhin auf der Homepage der Stadt Salzgitter zu finden. Dort ist unter anderem auch der Online-Abfallkalender zu finden, der es ermöglicht, alle Abfuhrtermine für die jeweilige Straße auf einen Blick zu erhalten“, teilt die Stadt weiter mit.

Enthalten ist eine elfsprachige Sortierhilfe

Neu sei dort auch die elfsprachige Sortierhilfe zum Thema Abfalltrennung. Zusätzlich dazu biete die Stadt Salzgitter die „MyMüll.de-App“ an, die die Abfuhrtermine auf dem Smartphone anzeige. „Wer möchte, kann sich mit der Erinnerungsfunktion an den Abfuhrtag erinnern lassen. Die Verteilung der neuen Abfallkalender sowie der gelben Wertstoffsäcke an alle Haushalte in Salzgitter erfolgt ab Montag 2. November und wird voraussichtlich bis zum 18. Dezember abgeschlossen sein“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Zustellung der Abfallkalender werde vorrangig per Post erfolgen.

Die gelben Wertstoffsäcke würden mit je einer Rolle pro Haushalt vor die Haustür beziehungsweise in den Hausflur gelegt.

red