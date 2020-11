Einige Schulen in Salzgitter schalten um auf Wechselmodell

In Salzgitter steigt die Zahl der Sars-CoV-2-Fälle weiter deutlich. Ab dem heutigen Montag tritt die neue Landesverordnung in Kraft – zahlreiche Einrichtungen schließen. Zudem gibt es Neuerungen hinsichtlich der Maskenpflicht in Schulen und dem Wechsel zwischen Präsenz- und Heimunterricht.

Was ist neu?

Das niedersächsisches Kultusministerium informierte am Freitag spät über neue Regelungen, die ab Montag, 2. November gelten, und die Salzgitter angesichts der hohen Inzidenz besonders betreffen. Demnach gilt unter bestimmten Umständen eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen und eine klare Regelung für den Wechsel in „geteilte Klassen“ in Corona-Risikogebieten. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von einem Wert ab 50 müssen Schülerinnen und Schüler an weiterführenden und berufsbildenden Schulen eine Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht tragen. Gleiches gilt, wenn die Schule von einer Infektionsschutzmaßnahme betroffen ist – einer Quarantäne.

Automatischer Übergang zu „Szenario B“

Zudem definiert das Land über die neue Corona-Verordnung klare Voraussetzungen für einen Wechsel von Schulen in das „Szenario B“ in geteilten Lerngruppen (Unterricht im Wechselmodell): Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 100 in Kombination mit einer Infektionsschutzmaßnahme an einer Schule geht eben diese Schule automatisch zu „geteilten Klassen“, in der Regel für 14 Tage, übergehen, teilt das Ministerium mit. Davon dürften in Salzgitter mehrere Schulen betroffen sein. Bisher musste das örtliche Gesundheitsamt eine solchen Wechsel in Szenario B anordnen, was nur in einem Falle geschehen war.

Im Grundsatz bleibe es dabei, dass die Schulen in Niedersachsen den eingeschränkten Regelbetrieb mit Präsenzunterricht für alle Schüler anbieten („Szenario A“). Mit den neuen Regelungen sollen der Infektionsschutz in den niedersächsischen Schulen sowie die Transparenz für Maßnahmen vor Ort erhöht werden, wie Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne erklärte. „Mit der neuen Corona-Verordnung legt Niedersachsen als erstes einen abgestuften Reaktions-Katalog für den Schulbereich vor. Ziel ist, den Präsenzbetrieb zu schützen und so lange wie vertretbar aufrechtzuerhalten.“

Hohe Inzidenz und Coronafälle an Schulen in Salzgitter

In Salzgitter waren in den vergangenen Tagen mehrere Schulen von positiven Testergebnissen betroffen, unter anderem die Realschule in Salzgitter-Bad und die Berufsbildenden Schulen. Auch aus Grundschulen wie der Am Ostertal und Am Sonnenberg meldete die Stadt Sars-CoV-2-Infektionen.

Hans-Günter Gerhold, einer der Sprecher der Interessengemeinschaft Schulleitung (InGeSchul) in Salzgitter und Leiter des Gymnasiums in Salzgitter-Bad spricht von einer positiven Entscheidung. „Nun können wir als Schule verlässlich und schnell reagieren.“

Das Gymnasium selbst wechselt ab dem 2. November zu geteilten Klassen nach einer Quarantäne im 5. Jahrgang. „Wir haben am Freitag sofort den Hebel umgelegt, obwohl die Verordnung erst am Abend eintraf“, schildert er. Dabei hätten die Erfahrungen aus dem Frühjahr geholfen.

Wer kann sich von Präsenzpflicht befreien lassen?

Personen, bei denen gemäß Definition des Robert-Kochs-Instituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bestehe, könnten sich von der Präsenzpflicht in den Schulen befreien lassen, so das Ministerium. Haben Schüler besonders gefährdete Angehörige, sei diese Befreiung im Regelfall erst möglich, sobald ihre Schule von einer Infektionsschutzmaßnahme betroffen ist.