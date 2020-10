Corona-Inzidenz in Salzgitter auf neuem Höchstwert

Corona-Testzentrum am Alten Klinikum in Salzgitter-Bad: Die positiven Ergebnisse lassen den Inzidenz-Wert in der Stadt rasant steigen.

Die Corona-Zahlen in Salzgitter erreichen derzeit täglich neue Höchstwerte: 18 weitere Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger meldete das Gesundheitsamt am späten Montagnachmittag. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 73,83 (+16,79 gegenüber dem Vortag). Die Inzidenz hat sich binnen fünf Tagen verdoppelt: Am 21. Oktober lag sie noch bei 36,45. In diesem Zeitraum stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie um 52 auf nunmehr 387.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Weil der Siebestageswert der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner jenseits der Marke von 50 liegt, treten neue Vorgaben in Kraft: Neben der ohnehin vorgesehenen Sperrstunde in der Gastronomie von 23 bis 6 Uhr gilt ein Limit von 10 Personen aus zwei Haushalten oder enge Angehörige, die sich nunmehr noch gemeinsam begegnen dürfen. Für Nicht-Angehörige ist dabei auch der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Das gilt für die eigene Wohnung, den eigenen Hof oder Garten, den öffentlichen Raum und Gaststätten.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Zudem gilt ab dem Dienstag auf bestimmten Straßen und Plätzen eine Maskenpflicht. Die Stadt beschränkt diese Vorgabe auf die beiden Innenstädte in Lebenstedt und Salzgitter-Bad. In Lebenstedt muss in der Chemnitzer Straße, Fischzug, In den Blumentriften, Bocholter Straße und Creteilpassage ab Dienstag auch unter freiem Himmel eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Die betroffenen Bereiche werden durch Schilder gekennzeichnet, erklärte Stadtsprecherin Simone Kessner. In Salzgitter-Bad sind betroffen: Kaiserstraße von Schützenplatz bis Bohlweg, Bohlweg bis Liebenhaller Straße, Marktplatz, Warnestraße ab Marienplatz, Marktstraße, Klesmerplatz, Klesmerstraße Schützenplatz, Am Pfingstanger ab westlich der Einmündung zum Einkaufszentrum, Vorsalzer Straße, Altstadtweg, Wallgraben, Wall, Kuhstraße, Kirchplatz, Gutenbergstraße, Passage. Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen Oberbürgermeister Frank Klingebiel macht deutlich: „Die Festlegung, welche Straßenzüge von der Maskenpflicht erfasst werden, war das Ergebnis eines intensiven Abwägungsprozesses mit meinem Krisenstab. Dort, wo sich Menschen auf engem Raum ohne Einhaltung der Abstandsregeln begegnen könnten, soll mit dieser Maßnahme den gestiegenen Zahlen Rechnung getragen werden. Wohlwissend, dass die Fußgängerzonen in der Flächenstadt Salzgitter nicht mit denen der großen Metropolen Deutschlands verglichen werden kann, haben wir nur bestimmte Straßenzüge im Innenstadtbereich benannt.“ Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Neue Todesfälle im Stadtgebiet sind bisher nicht zu verzeichnen: Bislang kamen 10 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion um. 517 Krankheitsverdächtige befinden sich gegenwärtig in häuslicher Isolation. In 6310 Fällen wurde die angeordnete Quarantäne aufgehoben.