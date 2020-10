Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Fußgänger (38) ist es am Freitagfrüh im Einmündungsbereich Theodor-Heuss-Straße / John-F.-Kennedy-Straße in Lebenstedt gekommen. Gegen 6.18 Uhr überquerte der Salzgitteraner die Theodor-Heuss-Straße an einer Fußgängerampel, teilt die Polizei mit. Genau in diesem Moment bog eine 58-jährige Autofahrerin von der John-F.-Kennedy-Straße in die Theodor-Heuss-Straße ein. Die Autofahrerin übersah den Fußgänger, der sich bereits auf der Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde laut Polizei vorsorglich mit einem Krankenwagen dem Klinikum zugeführt, jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.