Corona und Quarantäne in Salzgitter: Was passiert, wenn...?

Mit Corona umgehen, das ist die Herausforderung dieser Zeit. Um unseren Lesern ein besseres Bild, einen kleinen Leitfaden zu verschaffen, haben wir bei der Stadt nachgefragt, wie mit typischen Situationen umgegangen werden kann. Allerdings merken Sozialdezernent Dirk Härdrich, Gesundheitsamtsleiter Stefan Müller-Dechent und Pressesprecherin Simone Kessner an, dass die hier geschilderten fiktiven Szenarien nie umfassend und mit längerer Gültigkeit einzuschätzen seien. „Im Gesundheitsamt wird jeder Einzelfall individuell unter Beachtung der jeweils geltenden RKI-Empfehlungen bewertet, pauschalierte Aussagen werden dem oft nicht gerecht. Die Pandemie ist im Flusse und es gibt fast täglich neue Erkenntnisse, neue fachlichen Vorgaben“, heißt es. Drei Beispiele von Seiten der Stadt sollen zeigen, dass die Unwägbarkeiten im konkreten Fall individuell passende Einzelfallentscheidungen erforderten: Wenn ein Lehrer im Sportunterricht doch dem positiven Schüler „Stütze“ am Barren gab, wird er statt Kategorie 2 (KAT 2, geringeres Infektionsrisiko, Anm. d. Red.) dann Kategorie 1 (KAT1, engerer Kontakt zu einer Infektionsquelle, höheres Infektionsrisiko, Anm. d. Red.). Wenn ein Schüler im Schulbus keinen Mund-Nasenschutz trug, dann wird er KAT1 statt KAT2. Wenn der Busfahrer im Bus dicht am positiven Kind vorbeigeht, um etwas zu regeln, dann wird er auch eventuell KAT1.

Kind 1 fährt mit dem Bus zur Schule. Eines der Kinder im Bus wird positiv auf Corona getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Bezogen auf die Businsassen: Nur das positiv getestete Kind muss in Quarantäne, da unter anderem bei Nutzung des ÖPNV Maske getragen werden muss. Alle anderen Personen im Bus sind Kat 2 (Selbstbeobachtung, Testung empfohlen bei Auftreten von Symptomen).

Kind 1 geht zur Schule. Einer seiner Klassenkameraden wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Bezogen auf die Schulklasse: Der gesamte Klassenverbund muss in Quarantäne, da nicht nachvollzogen werden kann, wie eng die Kontakte untereinander wirklich sind. Lehrer nur, wenn sie die derzeitigen RKI-Kriterien der Kontaktpersonen Kategorie 1 erfüllen oder das positiv getestete Kind schon mit Symptomen (etwa Husten) in der Klasse saß.

Kind 1 geht zur Schule. Einer seiner Mitschüler aus einem anderen Jahrgang wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Siehe vorherige Antwort. Zusätzlich gehen in Quarantäne die Kontakte in Freizeit bzw. auf dem Pausenhof, wenn sie die Kriterien der Kontaktpersonen Kategorie 1 erfüllen.

Kind 1 geht zur Schule. Die Schwester eines Mitschülers wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Der Bruder der positiv getesteten Schwester wird als Kontaktperson Kat 1 unter häusliche Quarantäne gestellt und unmittelbar getestet. Ferner siehe vorherige Antwort bezüglich der Freizeitkontakte.

Kind 1 trainiert im Fußballverein. Einer seiner Mitspieler oder Trainer wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Trainer und Mannschaft müssen in Quarantäne, wenn sie die Kriterien der Kontaktpersonen Kategorie 1 erfüllen.

Kind 1 trainiert im Fußballverein. Der Vater eines Mitspielers wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Kind des positiv getesteten Vaters geht in Quarantäne und wird unmittelbar getestet.

Kind 2 geht in die Kita. Ein Kind aus seiner Gruppe wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Die gesamte Kindergartengruppe und dort eingesetztes Personal (wenn sie die Kriterien der Kontaktpersonen Kategorie 1 erfüllen) werden unter Quarantäne gestellt.

Kind 2 besucht die Kinderturngruppe, in der Stunde tragen die Eltern sowie die Kursleiterin einen Mund-Nasen-Schutz. Ein Kind wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Die Kinderturngruppe wird unter Quarantäne gestellt. War das Kind symptomfrei, dann werden Eltern und Kursleiterin als Kontaktperson Kat 2 eingestuft (Selbstbeobachtung, Testung bei Auftreten von Symptomen).

Kind 2 besucht die Kinderturngruppe, in der Stunde tragen die Eltern sowie die Kursleiterin einen Mund-Nasen-Schutz. Die Oma eines Kindes wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Kind der positiv getesteten Oma wird unter Quarantäne gestellt und natürlich auch weitere enge Kontaktpersonen Kat 1 der Oma.

Mama trifft sich mit einer Freundin in einem Café. Eine fremde Besucherin am Nachbartisch wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Es folgt eine intensive Befragung. Es wird geprüft, ob unter anderem Abstände und Hygieneregeln und Lüftungsgebot eingehalten wurden, wenn ja, wird Mama als Kontaktperson Kat 2 eingestuft.

Mama trifft sich mit einer Freundin in einem Café. Die Freundin wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Mama wird unter häusliche Quarantäne gestellt.

Papa fährt mit zwei Freunden in die Eisdiele. Einer der Freunde wird positiv getestet, Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Papa und weiterer Freund werden unter Quarantäne gestellt: Kontaktperson Kat 1.

Papa fährt mit dem Auto und zwei Freunden in die Eisdiele. Die Freundin von einem der beiden Freunde wird positiv getestet. Was passiert? Wer muss in Quarantäne?

Der Freund, dessen Freundin positiv getestet wurde, wird als Kontaktperson Kat 1 unter Quarantäne gestellt.

Ich bin positiv getestet worden. Wen muss ich informieren? Wer muss in Quarantäne? Welche Maßnahmen sind notwendig?

Wenn Sie selbst positiv getestet wurden, dann begeben Sie sich selbstständig unverzüglich in häusliche Absonderung. Auch alle Familienangehörigen Ihres gemeinsamen Haushaltes müssen dies tun. Alle weiteren Schritte erfolgen nach Maßgabe des Gesundheitsamtes, welches nach Erhalt der Labor- oder Arzt-Meldung unverzüglich Kontakt mit Ihnen aufnimmt. Sollte dies nicht innerhalb von 24 Stunden, nachdem Sie selbst das Testergebnis erfahren haben, erfolgen, dann rufen Sie bitte das Gesundheitsamt an oder senden eine E-Mail an das Gesundheitsamt.

