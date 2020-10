Salzgitteraner fährt bei Reppner gegen Baum – schwer verletzt

Ein Salzgitteraner ist am Freitagabend mit seinem Peugeot zwischen Reppner und Broistedt frontal in einen Baum gefahren. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Städtische Klinikum in Braunschweig gebracht werden, teilte die Feuerwehr-Einsatzleitung noch vor Ort mit.

Reppner: Salzgitteraner überholt mit erhöhter Geschwindigkeit und fährt gegen Baum

Wie ein Augenzeuge berichtete, überholte der Mann, der zuvor bereits gedrängelt hatte, gegen 18 Uhr ein anderes Auto. Dabei touchierte er dieses Fahrzeug und kam daraufhin mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Schwerverletzte konnte von den Einsatzkräften erst aus dem komplett zerstörten Auto gerettet werden, nachdem sie das Dach entfernt hatten.

Die betroffene Bereich wurde für die Dauer der Arbeiten komplett abgesperrt, so dass in beide Richtungen leichte Rückstaus entstanden.